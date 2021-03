Veiligheidsagent Katia Socquet (44) crashte máánden na de aanslag in Zaventem: “Ik zag daar dingen die ik nooit hoopte te moeten zien”

Daags na de aanslagen in Parijs draaide Katia Socquet haar werktafel op de luchthaven van Zaventem. Ze wilde voortaan een zo goed mogelijk zicht op de mensen die binnenkwamen. “Omdat collega’s en ik altijd hebben gedacht dat wij de volgende zouden zijn.” Op 22 maart 2016 was ze aan die tafel boorddocumenten aan het controleren van passagiers met bestemming Amerika. Ineens ontplofte de eerste bom. “Ik wist direct: ‘ze’ zijn daar. Ik zag die vuurbol komen, dacht dat ze zouden beginnen schieten — zoals in de Bataclan — en riep naar collega’s dat ze moesten l-ó-ó-ó-pen.”