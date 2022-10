Veertigtal vluchten van en naar België geannuleerd door staking in Italië

Lachaert: “Regering kan Engie verplich­ten om kernreacto­ren langer open te houden”

Volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is het niet uitgesloten dat de regering kernuitbater Engie verplicht om de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 te verlengen. Dat zei hij bij de Waalse nieuwszender ‘LN24'. “We kunnen dat doen. We hebben het al gedaan met andere reactoren. Engie is toen naar het Grondwettelijk Hof getrokken en heeft ongelijk gekregen”, aldus Lachaert.

9:57