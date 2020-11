Veertig procent van studenten volgt coronaregels op kot weinig of nooit

Reizen? Festivals? Hoe zal de zomer van 2021 eruitzien? We vragen het aan de experts

19:47 Met nu al twee vaccins op komst, en sneltests die volgende week al beschikbaar zijn, kunnen we misschien toch al beginnen denken aan een leven met meer mogelijkheden. De zomer is nog een half jaar van ons verwijderd. Dat is lang, maar dat is een voordeel want in die tijd is veel mogelijk. “De zomer zal niet normaal-normaal zijn, maar het wordt een heel andere situatie dan dit jaar”, zeg Geert Molenberghs. Gaan we naar een festival gaan, een sportwedstrijd volgen en met een gerust gemoed op reis kunnen gaan?