Veertig procent van afwezige werknemers dient dokters- in plaats van quarantaineattest in

Museumpas werd in 2021 meer dan ooit gebruikt: half miljoen mensen zorgden voor 2,5 miljoen euro extra inkomsten

De Museumpas, het grootste museumabonnement dat toegang geeft tot 211 musea in België, is in 2021 een half miljoen keer gebruikt. Die bezoeken leverden zo'n 2,5 miljoen euro aan inkomsten op voor de museumsector. Dat is een stijging van 65 procent tegenover 2020. Dat meldt de organisator museumPASSmusées.

