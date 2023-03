Veertig geografen willen uren aardrijkskunde behouden

In de nieuwe lessentabellen van het gemeenschapsonderwijs (GO!) en het katholiek onderwijs (KOV) vermindert het aantal lesuren aardrijkskunde in het secundair. Voor het gemeenschapsonderwijs gaat het in de volledige derde graad naar 1,5 uur aardrijkskunde, tegenover 2 uur in het huidige systeem. In het katholiek onderwijs worden de huidige 3 uur aardrijkskunde in de derde graad van de richtingen wetenschappen in combinatie met wiskunde, moderne talen of Latijn teruggeschroefd naar 2.