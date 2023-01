Veertig auto's branden uit op parkeerplaats in het in Henegouwen

De brandweer Wapi (Picardisch Wallonië) werd donderdag kort voor 22.30 uur gealarmeerd dat er brand was uitgebroken in de industriezone van Gellingen bij Gefco. “Aanvankelijk werd gemeld dat er een auto in brand stond. Op deze uitgestrekte parkeerplaats konden we niet meteen vinden waar de brand was. We moesten de poort forceren om toegang te krijgen. Aan de achterkant van de parking stond een vijftiental wagens in brand”, vertelt luitenant Eric André.