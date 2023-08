Veertien winkels geblokkeerd in Brussel en Luik, Delhaize stuurt gerechtsdeurwaarders

Vier keer meer Belgen besneden dan Nederlan­ders: “En die medisch onnodige ingreep kost de belasting­be­ta­ler jaarlijks 36 miljoen euro”

Zo’n 26.000 Belgische mannen - waarvan meer dan de helft bij jongens van vier jaar en jonger - lieten zich in 2021 besnijden. En nee, dat zijn heus niet allemaal religieuze keuzes. Kostprijs voor de belastingbetaler: 36 miljoen euro per jaar. “Nochtans is amper een fractie bij jonge kinderen medisch noodzakelijk”, zegt Kamerlid en seksuologe Goedele Liekens (Open Vld). Wat is er aan de hand? En wat wil Liekens eraan doen? “Snijden in een geslachtsorgaan is niet iets waar je simpel over kan gaan.”