Veertien Vlamingen over wat 2022 deed met hun land: “Reizen en op restaurant gaan: dat is weer luxe”

Jane Goodall richt zich tot Ben Weyts in dierenrech­ten­film­pje van GAIA: “Stop met het houden en kweken van dolfijnen in gevangen­schap”

Dr. Jane Goodall, oprichter van het Jane Goodall Instituut en VN-boodschapper van de Vrede, roept Ben Weyts (N-VA), minister van Dierenwelzijn, op “om te stoppen met het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap.” Dat doet ze in een video van dierenrechtenorganisatie GAIA. “We kunnen onmogelijk voldoen aan hun welzijnsvereisten als we ze gevangenhouden in aquaria”, aldus Goodall.

29 december