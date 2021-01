Veertien overlijdens na coronavaccin in België, geen oorzakelijk verband vastgesteld

Wie komt aan de beurt voor vaccin na de 65-plus­sers? Overheid heeft geen idee, noch hoe ze dat gaat bepalen

11:56 De vaccinatiestrategie lijkt nog altijd niet verder gevorderd dan 'eerst de woonzorgcentra, het zorgpersoneel en de 65+'ers'. We weten vandaag nog altijd niet wie tot een risicogroep behoort of een essentieel beroep uitoefent, noch hoe we dat gaan bepalen. En wat wanneer 'de rest' aan de beurt is? Nog niet over nagedacht. "Jammer, want duidelijkheid werkt motiverend", zegt motivatie- en ontwikkelingspsycholoog Maarten Vansteenkiste.