Veerle Heeren zet toch een stap opzij

OPINIE. We verkiezen op het Overlegco­mité niet de ‘minister van Vrijheid’

21:42 “Stap voor stap.” Zo klonk het op nagenoeg elke persconferentie van de premier na het Overlegcomité. Ook twee weken geleden nog. Maar terwijl u en ik dit weekend op een terras van dat eerste glas genoten — dolblij dat dat al met drie anderen kon en feestelijk aftellend naar de sluiting om 22 uur alsof het oudejaarsnacht was — sprak de premier al over Pukkelpop en Tomorrowland. Waarop Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er voetbalmatchen met 10.000 in de tribune bovenop deed. Toch even waarschuwen: het is gewoon Overlegcomité dinsdag, niet de verkiezingslag voor de ‘minister van Vrijheid’.