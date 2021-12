Veerle Heeren krijgt ‘zwaarste tuchtstraf ooit’, maar wat na haar schorsing van 6 maanden?

Negen maanden nadat Veerle Heeren (CD&V) voorstak in de vaccinatievolgorde, wordt ze voor zes maanden geschorst als burgemeester van Sint-Truiden. Dat is de zwaarste tuchtstraf die ooit gegeven is. Maar de vraag is vooral: wat na haar schorsing? Keert ze opnieuw terug alsof er geen vuiltje aan de lucht is? Of wordt de sjerp gekaapt? En wat betekent die schorsing voor haar portemonnee?