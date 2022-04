Veerle Geerinckx (N-VA), die Lorin Parys opvolgt, legt eed af in Vlaams Parlement

Veerle Geerinckx (N-VA) heeft vandaag de eed afgelegd als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Geerinckx volgt Lorin Parys op, die sinds begin deze maand aan de slag is als nieuwe CEO van de Pro League .

Veerle Geerinckx (49) zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad van Zemst. Tussen 2012 en 2018 was ze er eerste schepen. Na de lokale verkiezingen van 2018 veroverde Geerinckx de sjerp. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van Zemst.



Geerinckx was ook twee termijnen voorzitter van de partijraad en is momenteel lid van het partijbestuur.

Curling

Geerinckx staat ook bekend als de ‘curlingburgemeester’ omdat ze meermaals heeft deelgenomen aan het wereldkampioenschap curling voor gemengde teams. Dit jaar staan er ook nog een EK en een WK op het programma.

Voorlopig neemt Geerinckx de commissies van haar voorganger Parys over. Ze zal dus zetelen in de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, de commissie Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed en de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Architect

“Ik ga met vol enthousiasme aan de slag om de Vlaming te vertegenwoordigen. Corona bracht woelige tijden met zich mee, voelbaar in elke vezel van de maatschappij. In het Vlaams Parlement wil ik me inzetten om de gevolgen ervan aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het mentaal welzijn van jongeren”, zegt Geerinckx.

“Daarnaast voel ik me uiteraard als een vis in het water in de Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed door mijn expertise als architect. Als burgemeester sta ik ook in de frontlinie als het gaat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook die ervaringen zullen zeker van pas komen”, aldus Geerinckx nog.

