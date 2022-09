Veel toekomstige ouders kampen met ‘geslachtsontgoocheling’: “Ik zou het lastig hebben als mijn zus wél een jongen kreeg”

BV William Boeva blijft achter zijn uitspraken over ‘Down the road’ staan: “Mooi programma, maar dit is geen inclusie”

“Vlaamse media: wij mensen met een beperking zijn hier niet om jullie jezelf beter te laten voelen.” Het is met die woorden dat William Boeva in een open brief uithaalt naar de makers van onder meer ‘Down the road’ en ‘Out of office’. De 32-jarige komiek, die zelf een beperking heeft, is het niet eens met de manier waarop personen met een beperking in beeld worden gebracht. De openbare omroep betreurt de uithaal: “Wij zijn net heel trots op het hartverwarmende ‘Down the road’.” Maar de comedian blijft achter zijn uitspraken staan. “Inclusie is iemand met een beperking die het weerbericht voorleest.”

