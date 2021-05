Veel steun voor bedreigde Marc Van Ranst: "Dit is volstrekt onaanvaardbaar”

Leopoldsburg LIVE. Gewapende militair in Limburg nog altijd spoorloos, zware wapens gevonden in zijn wagen

8:44 De ordediensten zijn afgelopen nacht tot half vijf bezig geweest in het bos van het domein Heuvelsven in Dilsen-Stokkem om de gevonden wagen van de voortvluchtige, zwaarbewapende beroepsmilitair Jurgen C. (46) te takelen. Volgens het federaal parket zouden in de wagen meerdere zware wapens gevonden zijn. Dat is bevestigd aan HLN. Er wordt nog altijd aangenomen dat de man gewapend is. Terreurniveau vier is nog steeds van kracht voor hem. De zoekacties naar hem gaan vandaag verder op verscheidene locaties, maar het is nog niet duidelijk waar exáct. “Alles is mogelijk. Ook het buitenland”, klinkt het.