Veel minder verkeer op de snelwegen: waarom staan we toch in de file?

Meer dan een derde van de Franstali­gen wil zich niet laten vaccineren

8:53 De Vlamingen zijn meer bereid om zich te laten vaccineren dan de Franstaligen. Terwijl in Vlaanderen 71 procent van de niet-gevaccineerde Vlamingen positief staan tegenover de coronavaccins, is dat in Brussel en Wallonië maar 51 procent. Daarnaast weigert 38 procent van de Franstaligen een vaccin, tegenover 20 procent van de Vlamingen. Dat blijkt uit de motivatiebarometer van de UGent, UCLouvain en de ULB, waarover Le Soir en de kranten van Sudpresse schrijven.