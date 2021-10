Veel minder treinreizigers in coronajaar, maar amper minder incidenten

Jonge voetganger overleden na aanrijding in Bertrix, bestuur­ster onder invloed van cannabis

9 oktober In Bertrix, in de provincie Luxemburg, is vrijdagavond een voetganger overleden nadat die werd aangereden bij het oversteken van de weg. Het slachtoffer was amper 18 jaar oud. De bestuurster testte positief op cannabis. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor veertien dagen.