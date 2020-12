Veel meer zelfmoordpogingen in Oost- en West-Vlaanderen dan in rest van Vlaanderen

Cijfers over het aantal zelfmoorden uit 2019 zijn er nog niet, maar gegevens over het aantal zelfmoordpogingen zijn er wel. Per 100.000 inwoners gebeurden er vorig jaar 173 suïcidepogingen bij vrouwen en 123 bij mannen. Die cijfers liggen iets lager dan het gemiddelde voor de laatste twee decennia (197 pogingen bij vrouwen en 134 bij mannen).

Er zijn al jarenlang opvallende regionale verschillen. Dat is ook te zien in de cijfers van vorig jaar. Zo ligt het aantal pogingen per 100.000 inwoners opmerkelijk hoger in Oost-Vlaanderen (171) en West-Vlaanderen (165) dan in de andere Vlaamse provincies. In Antwerpen gaat het om 120 pogingen op 100.000 inwoners, in Vlaams-Brabant ligt het cijfer op 100 en in Limburg op 96.