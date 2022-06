Veel gemeenteraadsleden stappen op: wat is er aan de hand?

Melissa Verfaillie is een van de 270 verkozenen die onlangs ontslag nam. Verfaillie zetelde twaalf jaar lang in de gemeenteraad van Wingene, maar besloot er recentelijk de brui aan te geven. “Ik ben ermee gestopt omdat ik het gevoel had dat ik als raadslid weinig betrokken was met de mensen in de straat. Eenmaal de dossiers hier op tafel lagen, was het vaak zo dat er al bepaalde zaken beslist waren en je daar dan minder zeggenschap over had. Dat vond ik heel jammer”.