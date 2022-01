Veel besmettingen komen pas aan het licht bij opname om andere reden: toch kreunen onze ziekenhuizen ook in vijfde golf

Met 3.303 corona-patiënten in het ziekenhuis zitten we weer in de buurt van het record in de vierde golf. Maar er is een trendbreuk. Eén derde tot de helft van de omikronpatiënten ligt niet door corona in het ziekenhuis. Veel besmettingen komen aan het licht bij een opname om een andere reden, horen we bij de grote ziekenhuizen. Toch is het daar nog altijd alle hens aan dek. “Drie van onze vijftien operatiezalen zijn dicht. We moeten weer ingrepen uitstellen terwijl er mensen sterven op de wachtlijst.”