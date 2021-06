Veel bedrijven pinnen zich vast op 1 september voor terugkeer, maar da's een slecht idee: "Maak van 6 september de grote 'Terug naar kantoor'-dag”

Sinds vorige week mogen bedrijven in ons land 'terugkeermomenten' organiseren. Telewerk is nog altijd verplicht, maar één dagje per week kunnen werknemers wel opnieuw komen 'wennen' aan hun kantoorruimte, de koffiemachine, misschien ook de zoemende airco en de ochtendfile, maar vooral aan hoe anders het werken is met collega's in de buurt dan alleen thuis. Vanaf 27 juni verdwijnt de verplichting om thuis te werken, al blijft telewerk wel sterk aangeraden. Voltijds terug naar het normale kan vanaf 1 september. Dat betekent geen mondmaskers meer in de vergaderzaal en de wandelgangen, geen stoel meer tussenlaten aan de picknicktafel, en opnieuw bureaus vol papierwerk.