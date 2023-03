Véél 1+1 en tot 33 procent korting: nooit zoveel bieren tegelijk in promotie. Waar sla je je slag?

Beschuldig­de terreurpro­ces neemt het woord na getuigenis slachtof­fer: “Het spijt me dat u deze beproeving moest doorstaan”

"Ik heb me twee jaar lang meer dood dan levend gevoeld." Dat heeft Sandrine Couturier, slachtoffer van de aanslag in het metrostation Maalbeek, gezegd tijdens haar getuigenis op het terrorismeproces. Ook haar man Olivier Lecomte getuigde over de psychologische gevolgen die hij ondervond. Mohamed Abrini, een van de beschuldigden, nam na de getuigenissen van het koppel kort het woord. “Het spijt me dat u deze beproeving moest doorstaan”, zei Abrini.