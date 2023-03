Veehouders vragen in open brief aan Vlaams Parlement stikstofdecreet niet goed te keuren

Een groep veehouders, ondersteund door advocaat Walter Van Steenbrugge, heeft een open brief geschreven naar de leden van het Vlaams Parlement. Daarin roepen ze op om het stikstofdecreet niet goed te keuren. Ze verwijzen daarvoor naar een wetenschappelijk rapport met vijf pijnpunten in de stikstofaanpak van de Vlaamse regering.

De brief is een initiatief van de vzw Verenigde Veehouders. Die vzw zegt de steun te hebben van vier andere boerenverenigingen: Boerensjaal, Boerenhart, FDF Belgium en Stuurgroep Vennengebied, samen goed voor in totaal 3.500 Vlaams boeren. De vzw dreigde er in het verleden al eerder mee om naar Grondwettelijk Hof te stappen tegen het stikstofdecreet en heeft nu dus ook een open brief geschreven naar het Vlaams Parlement.

In die brief dringen de veehouders bij de leden van het Vlaams Parlement aan om geen ontwerp van stikstofdecreet goed te keuren als dat nog wetenschappelijke en juridische gebreken vertoont. Voor die gebreken verwijzen ze naar een rapport van onafhankelijke wetenschappers. Dat rapport legt volgens hen vijf pijnpunten bloot in het stikstofplan dat de Vlaamse regering goedkeurde in februari 2022.

Die pijnpunten zijn volgens de wetenschappers onder meer dat het onderscheid tussen stikstof afkomstig van de landbouw en stikstof afkomstig van de industrie niet kan worden gehandhaafd. Ze dragen ook naar voren dat het rapport dat de Vlaamse regering gebruikt voor de modelberekening van de totale stikstofneerslag onhoudbaar is. En ze zijn van oordeel dat het stikstofplan geen rekening houdt met mogelijke alternatieven.

“Zeer kritische lezing”

De vzw Verenigde Veehouders vraagt dan ook aan de leden van het Vlaams Parlement om het eventuele ontwerpdecreet over de Programmatorische Aanpak Stikstof aan "een zeer kritische lezing" te onderwerpen, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge in een persbericht. "Voor zover het ontwerpdecreet de opgesomde gebreken uit de open brief vertoont, menen wij dat de parlementsleden het decreet niet kunnen aannemen en het moeten terugsturen naar de tekentafel tot het decreet wél juridisch en wetenschappelijk steek houdt."

De brief komt er net nu de Vlaamse regering afgelopen nacht en ochtend urenlang heeft samengezeten om te proberen een akkoord te vinden in het stikstofdossier. In de loop van woensdagochtend werd duidelijk dat dat voorlopig niet is gelukt. De coalitiepartners gingen uiteen zonder een akkoord. Van een decreet om goed te keuren of tegen naar het Grondwettelijk te stappen is dus vooralsnog geen sprake.

