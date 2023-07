Vechtpartij tussen motorbendes in Henegouwen: slachtoffer twee keer aangereden door voertuig

Een andere man, die tijdens het gevecht met een hamer werd geslagen, raakte gewond maar hij is niet in levensgevaar. Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt dat het gaat om een afrekening tussen twee motorbendes. Momenteel worden de getuigen nog ondervraagd. Een man is gearresteerd, aldus het parket nog.

De hulpdiensten kwamen vrijdagnacht rond 1.30 uur ter plaatse aan de Chemin de St-Druon in Péronnes. Daar was een feest aan de gang in een tent, georganiseerd door een beroepsorganisatie voor jonge landbouwers. In de loop van de avond kwam er een bende motorrijders aan. Ze vielen onmiddellijk een man aan, buiten de tent. Nadat ze het slachtoffer in elkaar hadden geslagen, vluchtten de daders weg. Op het moment van de vechtpartij bevonden zich ongeveer duizend mensen in de feesttent. Zij werden door de politie via een nooduitgang geëvacueerd.