VDAB wil meer tijdelijk werklozen naar opleiding leiden

Contacttra­cers blijken stiekem gesprekken opgenomen te hebben: “Het ging om een menselijke fout”

12 april Gesprekken van contacttracers - die worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus - blijken zonder medeweten van de mensen die ze belden opgenomen te zijn. Dat meldt de privacyorganisatie Ministry of Privacy op basis van het getuigenis van een klokkenluider. Woordvoerder Joris Moonens van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt aan onze redactie dat het gebeurd is, maar beklemtoont dat dit niet de bedoeling is. “Het ging om een menselijke fout”, reageert hij.