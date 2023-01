VDAB-topman bijt van zich af na de striemende kritiek op zijn organisatie: “Vlaanderen sanctioneerde 24.000 mensen. Dat is toch niet niets”

Vandenbrou­c­ke roept gezondheid­ex­perts bijeen over mogelijk nieuwe covidvari­an­ten: “Ik wil voorbereid zijn”

De Risk Management Groep, de groep van gezondheidsexperts die advies geeft over beschermingsmaatregelen, komt volgende week bij elkaar naar aanleiding van de enorme golf van coronabesmettingen in China. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) herhaalt dat het verplicht testen van Chinese toeristen in België voorlopig niet nodig is, maar zegt dat hij wel voorbereid wil zijn. “Een virus kan altijd muteren”, klinkt het in ‘De Ochtend’.

30 december