VDAB ontving helft meer vacatures in 2021.

CLB’s merken duidelijke toename van besmettin­gen in secundair onderwijs

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zien een opvallende stijging in het aantal meldingen over coronabesmettingen bij leerlingen in het secundair onderwijs. “De vaccins lijken effectief minder bescherming te bieden tegen de omikronvariant, dat moeten we in de gaten houden”, zegt algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk Stefan Grielens.

10 januari