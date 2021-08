VDAB ontvangt meer vacatures dan voor coronacrisis

Drie zwaargewon­den bij grote vechtpar­tij in Glons

8 augustus Vier arrestaties en drie zwaargewonden door messteken. Dat is de balans van een omvangrijke vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in de Luikse gemeente Glons (Bassenge), net over de taalgrens, zo maakte het parket van Luik deze namiddag bekend.