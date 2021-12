VBO wil dat hoogrisicocontacten mits negatieve zelftest aan het werk kunnen blijven

Dendermonde Jullie lazen het nieuws uit Dendermon­de 9,3 miljoen keer: Dit waren de meest gelezen verhalen uit 2021

De nieuwspagina van Dendermonde lokte jullie dit jaar opnieuw massaal naar onze krant, met als gevolg dat over het hele jaar de artikels meer dan 9,3 miljoen keer gelezen werden. Er was uiteraard het vele nieuws over corona, maar ook andere zaken konden jullie bekoren. Wij zetten de meest gelezen artikels even op een rij, bedankt en nu alvast al een spetterend 2022!

