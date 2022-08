VBO na overlegcomité: “Zeggen hoe erg het is, daar zijn we niets mee. Neem maatregelen, nu”

Premier De Croo heeft overleg met de bedrijven aangekondigd. Stemt u dat hoopvol?

Pieter Timmermans: Dat is broodnodig, liever vandaag dan morgen. Maar ik heb geen behoefte aan een grote bijeenkomst met veel mensen rond de tafel die allemaal zeggen hoe erg het is. We zijn niets met de zoveelste analyse. Meerdere ondernemingen hebben hun productie al stopgezet of overwegen het, omdat het door de torenhoge energieprijzen niet meer rendabel is bepaalde grondstoffen en producten te maken. We hebben oplossingen nodig. Nu. Deze crisis los je niet op met één maatregel. Dit vereist een globale, samenhangende aanpak met maatregelen op korte, middellange en lange termijn. De energieprijs moet dalen, de marktmechanismes moeten op EU-niveau worden aanpast, ook ons eigen energieverbruik moet omlaag. Maar er zijn ook nog heffingen, bijvoorbeeld op het transport van energie, die naar beneden kunnen. Met alle grote getroffen sectoren hebben tien ingrepen opgelijst, die zijn overgemaakt aan de premier. Daarover willen we het hebben. Er is veel te doen om de bescherming van de koopkracht, maar als mensen hun job verliezen zijn ze hun koopkracht helemaal kwijt. Dus moet de koopkracht van de bedrijven prioritair zijn.”

Zitten we in een oorlogseconomie, nu Poetin ons economisch aanvalt met zijn energieoorlog?

Timmermans: “Daar zit een stukje waarheid in, voor gas worden oorlogsprijzen gevraagd. Er worden ook oorlogswinsten gemaakt. Maar ik ben er van overtuigd dat we daar iets tegen kunnen doen. De huidige gasprijs is gebouwd op schrik en onzekerheid. Iedereen wil zich indekken tegen de toekomst waardoor men als gekken opkoopt. Ik geloof dat Europa en de lidstaten via onderhandelingen, in de eerste plaats met Noorwegen, kortingen moeten kunnen verkrijgen, en desnoods een maximumprijs moeten vaststellen voor de import van gas. Die moet wel vergezeld gaan van flankerende maatregelen om de bevoorradingszekerheid niet in gevaar te brengen.”

De politiek heeft al toegezegd te kijken naar maatregelen om bedrijven financieel te stutten, maar u wil ook raken aan de automatische indexering.

Timmermans: “Onze bedrijven zagen hun energierekening al met 25% stijgen, en de factuur voor grondstoffen met 10 %. Ook de loonkosten stegen al met 10%. Als daar nog eens 10 % door automatische indexering bovenop komt, is dat dodelijk voor de werkgelegenheid. In Luxemburg is in februari al beslist de indexering uit te stellen. De laagste inkomens krijgen er via de belastingen compensatie. In Duitsland is de discussie over de lonen zelfs uitgesteld tot 2023. Dat zijn geen bananenrepublieken. De Belgische uitvoer zal het eerste slachtoffer zijn, als wij geen rem zetten op de piekende loonkost. Ik heb Paul Magnette al in alle talen ‘neen’ horen zeggen, maar preventief optreden kan nuttig zijn. De vakbonden zouden uit de geschiedenis kunnen te weten wat de gevolgen zijn als ze hier afblokken: na de oliecrisis van de jaren ‘70 volgde een devaluatie, na de jaren ‘90 en de financiële crisis een indexsprong en loonblokkering.”

Wat staat er op het spel?

Timmermans: “Het stilvallen van bedrijven heeft een weerslag op de ganse keten. Er wordt nu al minder beroep gedaan op interimkrachten. Mensen worden al op tijdelijke werkloosheid gezet. In een volgende fase kunnen echte ontslagen volgen. We zitten daar nog niet, maar 10 km ver in zee is een tsunami ontstaan. We moeten voorkomen dat die aan land komt, anders ontstaat pure chaos. Ik raakte de voorbije dagen redelijk gefrustreerd en zelfs tamelijk woest toen ik bepaalde politici maar hoorde fulmineren over winsten en reserves die bedrijven hebben. Dat is retoriek van vijf jaar gelden. Als bedrijven de renovatie van hun machineparken moeten uitstellen, leg je een hypotheek op je toekomst”.