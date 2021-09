VBO bezorgd over onzekerheid in nucleair dossier

Groen en N-VA lijnrecht tegenover elkaar: energiedos­sier garandeert Vlaams én federaal vuurwerk

3 augustus Nadat de provincie Vlaams-Brabant de bouw van een gascentrale in Vilvoorde weigerde en zo de kernuitstap deed wankelen, zet Vlaams Energieminister Zuhal Demir (N-VA) nu een windmolenproject 'on hold'. Groen spreekt van een nieuwe ‘politieke sabotagepoging’, al is N-VA niet de enige partij die tegengas lijkt te geven. Of hoe de lont van het ideologische vuurwerk nu écht aangestoken is.