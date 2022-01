VBO: “75 procent bedrijven ondervindt hinder van stijgend aantal coronabesmettingen en ergste moet nog komen”

Uitval

Bij een bevraging in de eerste week na de kerstvakantie lag de uitval als gevolg van een besmetting of quarantaine nog relatief laag, klinkt het. Uitzondering waren enkele bedrijven uit de technologische industrie en de voedingsnijverheid, waardoor het sectorgemiddelde daar boven de 5 procent afwezigen uitkwam. “Gemiddeld lag het uitvalpercentage voor alle bedrijven op 4,1 procent. Van de ongeveer 85.000 werknemers in die bedrijven, waren er iets meer dan 3.500 tijdelijk ‘out’ door een besmetting of quarantaine”, aldus het VBO.

Piek

“Nu de piek nog niet in zicht is, moeten we alles op alles zetten om de impact voor bedrijven te beperken. Het akkoord tussen de sociale partners rond extra flexibiliteit op de werkvloer van eind vorige week, waardoor soepeler een beroep gedaan kan worden op jobstudenten, (brug)gepensioneerden, asielzoekers of collega’s met tijdskrediet of in landingsbaan, komt dan ook niets te vroeg. De regering moet die maatregelen nu snel in uitvoering brengen, anders komen ze onherroepelijk te laat”, pleit VBO-topman Pieter Timmermans.