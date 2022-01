VB: “Groeipakket trekt massaal Afghaanse minderjarigen naar Vlaanderen”

In 2019 ontvingen er 678 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een Groeipakket van de Vlaamse overheid. Alhoewel 2020 en 2021 jaren waren met reisbeperkingen door corona steeg het aantal minderjarigen dat een Groeipakket ontving in 2020 tot 1.064 en in 2021 verder tot 1.087. Opvallend is het groot aantal niet-begeleide minderjarigen uit Afghanistan die een Groeipakket ontvangen. In 2019 vonden 320 niet-begeleide minderjarige Afghanen hun weg naar het Vlaamse Groeipakket (47% van het totaal). In 2020 was hun aantal al toegenomen tot 613 (57% van het totaal). In het voorlopige recordjaar 2021 was het aantal Afghanen toegenomen tot 729 (of 67% van het totaal van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat een Groeipakket ontvangt). Dat is 13 keer meer dan Somalische minderjarigen, die met 54 de tweede plaats bezetten. Nadien volgen Syrische (46), Eritrese (34) en Congolese (28) minderjarigen.

De uitkering van het Groeipakket voor niet-begeleide minderjarigen kostte de Vlaamse belastingbetaler in 2021 precies 3.485.136,37 euro, zo blijkt uit het antwoord van Beke. “Een berekening op basis van de 1.087 minderjarigen in 2021 leert dat een niet-begeleide minderjarige vreemdeling in 2021 dus jaarlijks gemiddeld 3.206 euro aan Groeipakket ontving (omgerekend 267 euro per maand)”, aldus De Reuse.

“Aanzuigeffect”

Volgens De Reuse is er overduidelijk sprake van “een groot aanzuigeffect”. In een recent antwoord op een parlementaire vraag in het federaal parlement gaf overigens ook federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) toe dat “België een populair land is voor niet-begeleide minderjarigen, meer bepaald uit Afghanistan”, waarbij ook melding werd gemaakt van het al te genereuze Vlaamse Groeipakket als mogelijke verklaring. “Een extra teken aan de wand is dat erg veel Afghanen die hier een verblijf proberen te krijgen zich ten onrechte uitgeven voor minderjarige”, aldus De Reuse. In 2021 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 3.219 verzoekers om internationale bescherming die verklaarden niet-begeleide minderjarige te zijn. Na onderzoek door de dienst Voogdij werden slechts 1.976 personen onder hen als effectief minderjarig beschouwd. Maar liefst 95% van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn overigens jongens. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat België in 2021 samen met Oostenrijk het hoogste aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit Afghanistan ontving.

“Bovendien”, stelt De Reuse, “stel ik vast dat de Vlaamse regering weliswaar de gezinsbijslagen plant te verminderen voor de minderjarigen in instellingen, maar niet wil raken aan de forse schooltoelage waarvan het bedrag zowat even groot is als dat van die gezinsbijslagen. Ik wil de Vlaamse regering oproepen om de politiekcorrecte ooglappen eindelijk af te leggen en dringend de nodige initiatieven te nemen om de toegang tot onze sociale zekerheid -waar het Groeipakket deel van uitmaakt - af te schermen van nieuwkomers. Dit land moet er eindelijk mee stoppen een magneet te zijn op massamigratie.”