Vaste benoemingen bij Vlaamse overheid doven uit vanaf 2023

Fors meer studietoe­la­gen aange­vraagd in het hoger onderwijs

Het aantal aanvragen voor een studietoelage is volgens de meest recente cijfers van Statistiek Vlaanderen fors gestegen. Zo werden in het vorige academiejaar, 2020-2021, ongeveer 108.800 aanvragen geteld voor een studiebeurs. Dat is 16 procent meer dan het voorgaande jaar. Ook het aantal goedgekeurde aanvragen lag hoger, maar die stijging, plus 4 procent, is minder uitgesproken.

14:32