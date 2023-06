Varkensboeren tonen amper interesse in uitkoopregeling

Maakt dit akkoord de bodem minder stik­stof-ziek? En wat betekent het voor de boeren? Milieupro­fes­sor legt uit

“Het maatwerk is belangrijk. Het heeft geen zin om landbouwers te straffen die niet in zones liggen waar de impact van de stikstofuitstoot niet zo groot is op onze gezondheid of de natuur”, zegt milieuprofessor Tobias Ceulemans (UAntwerpen) over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Zijn de belangrijkste beslissingen in dit akkoord voldoende om de bodem minder stikstof-ziek te maken?