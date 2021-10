Vannacht gaat winteruur in: uurtje langer slapen

Minister Khattabi wil federaal commando­cen­trum voor het klimaat

We moeten nadenken over een soort van "federaal commandocentrum" dat de gesprekken over het klimaat leidt tussen de federale overheid en de overheden van de drie gewesten. Dat zegt federaal minister van Milieu Zakia Khattabi (Ecolo) zaterdag. Het institutionele debat dat gevoerd zal worden, is een goede gelegenheid om het onderwerp aan te kaarten.

12:34