VanMoof-fietsers kunnen terug fietsen dankzij ‘Bikey’ app

Belgenban in Nederland­se recreatie­do­mei­nen: waarom Brusselse jongeren echt nergens nog welkom zijn en of dat zomaar kan?

Vanaf dit weekend zijn Brusselse jongeren niet langer welkom in de vijf openluchtzwembaden in het Nederlandse Terneuzen. Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) noemt de maatregel disproportioneel, maar eigenlijk is de vraag: waarom huren Brusselse jongeren bussen om amok te maken in Zeeland en zoeken ze niet in eigen stad verkoeling? “Voor wie in de recreatiedomeinen werkt, is dit echt beangstigend.”