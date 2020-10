Vandenbroucke zwaar aangedaan na bezoek aan ziekenhuis in Luik: “We moeten nu echt superstreng zijn voor onszelf”

“Dit was echt choquerend en heel triestig”, reageert een emotionele Vandenbroucke na het bezoek.



De minister stelt dat het niet de eerste keer is dat hij op een dienst intensieve zorg komt. “Maar als je zo’n eenheid bezoekt waar allemaal patiënten liggen met Covid... Het is echt choquerend hoeveel mensen daar liggen. Mensen van 50 en 60 jaar hier... Geen zeer oude mensen, die allemaal geïntubeerd zijn, die buiten bewustzijn zijn, die daar enorm liggen te lijden van deze ziekte...”



“Ja het is zwaar”, zegt de minister met brekende stem.

Bewondering

Vandenbroucke legt uit dat zijn bewondering en waardering uitgaat naar al het ziekenhuispersoneel dat enorme inspanningen levert om alle patiënten erdoor te helpen. “Verpleegkundigen werken daar uren aan een stuk door”, beklemtoont hij, en dat onder grote druk. “Het is hard om daar te zijn”, aldus de minister. “Men kan zich dat niet inbeelden.”

“Men mankeert echt handen...”, klinkt het verder. “En als je dan weet dat het een tweede keer is... De mensen zijn nog heel moe van de vorige keer. Je kan alleen maar enorm veel respect hebben voor wat hier gebeurt en wat er in alle andere hospitalen aan het gebeuren is.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Still

Verantwoordelijkheid

Vandenbroucke ziet in het bezoek ook een les, een verantwoordelijkheid. “Wat doen wij de hospitalen aan als we zelf niet voorzichtig zijn? Als wij de ziekenhuizen willen helpen, dan moeten we op de eerste plaats heel strikt de regels volgen. Zo weinig mogelijk contacten hebben.”

De minister roept op om de komende dagen het virus echt zo weinig mogelijk kans te geven. “De herfstvakantie komt eraan... Ik zou zeggen; een campagne van twaalf dagen, van 1 tot 12 november, van zo weinig mogelijk contacten. Twaalf dagen aan een stuk. Dat is wat we moeten doen om deze mensen te helpen.” Hij wijst ook nog op de politieke verantwoordelijkheid, in de vorm van onder meer financiële steun voor de ziekenhuizen en de huisartsen, en ook psychologische steun voor de mensen in de eerste lijn.

Respect

“Wat hier gebeurt... Het is erg en dwingt enorm veel respect af”, besluit Vandenbroucke. “Het respect dat wij nu met zijn allen moeten hebben, dat is dat we superstreng moeten zijn voor onszelf: weinig contact hebben, ervoor zorgen dat het virus zich zo weinig mogelijk verspreidt.”

Volledig scherm Een zorgmedewerker met een coronapatiënt in Luik, archiefbeeld. © Photo News