Vandenbroucke: “Zoals de cijfers nu evolueren is er geen denken aan dat je kan versoepelen”

“Ik heb er geen enkel probleem mee dat we op een vergadering van het Overlegcomité voor Kerstmis opnieuw over de coronacrisis gaan spreken”, aldus Vandenbroucke. “Ik denk zelfs dat het nuttig is dat we samen nadenken met de andere regeringen over de cijfers. Die cijfers zijn gedaald de voorbije weken, maar ik zie vandaag dat ze veel minder sterk dalen. En dat baart mij wat zorgen”. Versoepelingen zijn volgens de minister dus niet aan de orde: “Zoals de cijfers nu evolueren, voor het einde van het jaar, is er geen denken aan dat je kan versoepelen. De cijfers duiden op groot gevaar”.