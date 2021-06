Vandenbroucke wil vrijstelling sociale bijdragen bij eerste aanwerving aanpassen: trofee regering-Michel kost tot 1 miljard per jaar

Almaci (Groen) haalt snoeihard uit in PFOS-dos­sier: “Hoe meer De Wever ‘own your shit’ zegt, hoe meer hij shit in het rond strooit”

23 juni Groen-voorzitster Meyrem Almaci heeft in een lange Facebookpost antwoorden geëist op een hele reeks vragen in het PFOS-dossier. Ze haalde daarbij nog eens uit naar onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die zondag had gezegd dat ook het gemeentebestuur van Zwijndrecht op de hoogte was van de vervuiling in de bodem. “Groenen aanvallen als het op milieuvervuiling aankomt, dat is dubbel winst, nietwaar? Ik sta niet toe dat onze integere bestuurders onder de bus worden gegooid.”