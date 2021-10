Vandenbroucke wil ook apothekers coronavaccin laten toedienen, artsen noemen zijn voorstel “een regelrechte kaakslag”

De werkdruk bij de huisartsen is groot en volgens minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) moeten zij zich kunnen focussen op hun kernopdrachten. Daarvoor zijn een aantal ingrepen nodig. Zo werkt hij momenteel aan een wetsvoorstel waarbij ook apothekers coronavaccins zouden mogen geven. Dat zegt Vandenbroucke bij ‘De Inspecteur’ op Radio 2. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) verzet zich evenwel met klem tegen het voorstel. “De regering is gewaarschuwd: dit zou weleens de spreekwoordelijke druppel te veel kunnen zijn”, zo klinkt het.

“De huisartsen zitten op hun tandvlees. Eén probleem is hoe we meer huisartsen op het terrein krijgen. Een andere vraag is hoe je ervoor kunt zorgen dat ze zich kunnen concentreren op hun kernopdrachten”, vertelt Vandenbroucke. De minister zegt dat hij momenteel werkt aan een wetsvoorstel om het mogelijk te maken dat ook apothekers coronavaccins mogen zetten.

‘Huisartsen laten helpen’

“We moeten huisartsen laten helpen door mensen die in de gezondheidszorg echt een rol kunnen spelen”, luidt het. “Ik wil de wet wijzigen zodat een apotheker in zijn apotheek op vraag van een klant een coronavaccin kan toedienen.” De apotheek speelt nu al een cruciale rol in het testen van patiënten. “We hebben ervoor gezorgd dat de apotheker een test kan afnemen. Ze kunnen ook het resultaat ingeven in het computersysteem. Je kan er ook een zelftest kopen. Voor mensen die zich willen laten vaccineren, is het ook belangrijk om dat bij de apotheek mogelijk te maken.”

Wie nu denkt besmet te zijn met het coronavirus moet eerst langs de huisarts passeren. Minister Vandenbroucke wil het ook mogelijk maken dat patiënten rechtstreeks naar het labo kunnen gaan zonder dat ze eerst de huisarts hoeven te contacteren voor een voorschrift. “Ik denk dat dit voor veel opluchting zal zorgen bij de huisartsen”, luidt het.

Meerwaarde

De apothekers zijn vragende partij om als vaccinator aan de slag te gaan, zo bleek eerder uit communicatie van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Het is duidelijk dat apothekers in deze crisis breed inzetbaar zijn”, aldus Koen Straetmans, voorzitter van APB. “Door hun professionele opleiding kunnen ze volledig fungeren als vaccinator in de apotheek in het kader van de komende reguliere en gedecentraliseerde boostervaccinatie tegen Covid-19, om zo de vaccinatie nog dichter bij de burger te brengen, en dit niet vervangend aan de bestaande vaccinatoren, maar complementair”.

Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), is eveneens verheugd over het initiatief van Vandenbroucke: “De apothekers kunnen wel degelijk een meerwaarde bieden voor de maatschappij omdat het laagdrempelig is.” De apothekers zijn ook klaar om te vaccineren: “We hebben hierop geanticipeerd en de voorbije periode hebben 3.000 collega’s een opleiding gevolgd om de vaccins toe te dienen. In de studierichting farmacie aan de universiteiten krijgen de studenten nu ook een opleiding vaccineren.” Het is volgens Deneyer nu uitkijken naar het definitieve wettelijke kader, om vervolgens met de overheid rond de tafel te zitten om de modaliteiten, zoals een vergoeding en dergelijke, te bespreken.

Quote De artsen hebben het gehad met de denigreren­de manier waarop de regering hen systema­tisch miskent. Ze zijn meer en meer gedegou­teerd over slechte regerings­be­slis­sin­gen waarover ze niet eens gehoord werden. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)

“Kaakslag voor artsen”

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) is echter niet te spreken over de plannen van de minister. “Dit houdt ernstige risico’s in voor de patiënten”, klinkt het.

“Het is bovendien een regelrechte kaakslag aan het adres van de artsen. Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of door verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden”, zegt Luc Herry, voorzitter van het syndicaat. “Omwille van het risico op nevenwerkingen, contra-indicaties en complicaties is het vereist dat een arts aanwezig is die snel kan diagnosticeren en behandelen. Een apotheker heeft die competenties niet en een korte spoed-opleiding tot vaccinator zal daar weinig aan veranderen. Het is overigens zeer de vraag wat die zogenaamde opleiding voorstelt.”

De apothekers lobbyen volgens BVAS al langer om zelf te mogen vaccineren tegen corona. “Ze willen hun takenpakket op een onverantwoorde manier uitbreiden ten koste van de artsen. Voor BVAS is het klaar en duidelijk: laat de farmacie over aan de apothekers en de geneeskunde aan de artsen.”

Waarschuwing

BVAS heeft ook een waarschuwing: “De artsen hebben het gehad met de denigrerende manier waarop de regering hen systematisch miskent. Ze zijn meer en meer gedegouteerd over slechte regeringsbeslissingen waarover ze niet eens gehoord werden. De regering is gewaarschuwd: dit zou weleens de spreekwoordelijke druppel te veel kunnen zijn.”

