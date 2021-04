Vandenbroucke wil onderzoek naar ‘vaccinprivileges’: CD&V, N-VA en Open Vld wijzen denkpiste af

De aanleiding is een nieuw rapport van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, waarin wordt geopperd om mensen die gevaccineerd zijn met elkaar te laten afspreken binnenshuis, zonder een mondmasker te dragen.

Onder de loep

Vandenbroucke heeft aan het coronacommissariaat gevraagd om dat advies onder de loep te nemen. De Gems-experts zullen de komende dagen de verhouding tussen de vaccinatiecampagne, de teststrategie en ethische aspecten moeten bespreken.

“Dankzij de vaccinatie zullen er zeker versoepelingen ­mogelijk zijn, in combinatie met het testbeleid”, zei microbioloog Herman Goossens gisteren nog aan VTM NIEUWS. “Maar op dit moment circuleert er nog te veel ­virus.”

Lastige evenwichtsoefening

Sowieso wordt het een lastige evenwichtsoefening om straks een bepaalde groep een versoepeling te gunnen. Een unicum zou het evenwel niet zijn: ook de woonzorgcentra mochten na de vaccinaties de teugels wat vieren.

Dalle is tegen

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is alvast niet te spreken over de denkpiste. “Ik ben een tegenstander van vaccinprivileges. We zitten samen in de coronacrisis. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk vaccineren. Maar het kan niet dat de ene meer rechten heeft dan de andere”, zei Dalle in een reactie op Radio 1.

Volgens de minister zou dat vooral “onrechtvaardig” zijn tegenover de jongeren die achteraan het vaccinatieschema komen. “Ik kan niet toestaan dat er minder rechten zijn voor wie achteraan de lijst staat. De regels moeten kunnen versoepelen voor iedereen”, aldus Dalle.

Volgens Dalle is er al veel van de jongeren gevraagd en zijn die jongeren “solidair geweest met heel de bevolking”. Incidenten zoals de massabijeenkomsten in het Ter Kamerenbos zijn volgens Dalle uitzonderingen. “Er is jammer genoeg een kleine minderheid van jongeren dat zich heeft laten gaan. Dat is niet solidair, ook niet ten aanzien van alle jongeren die de regels wel goed respecteren. Dat is niet iets om te herhalen”, aldus nog Dalle.

Voor het afwijzen van ‘vaccinprivileges’ krijgt Dalle alvast de steun van zijn partijvoorzitter Joachim Coens. “Geen vaccinprivileges zo lang niet iedereen de kans kreeg! Daar pleiten we al even voor. Jongeren mogen niet de dupe worden”, tweette Coens dinsdag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vindt het geen goed idee om te werken met ‘vaccinprivileges’. “Terwijl iedereen geduldig op vaccinatie wacht, is het geen goed idee rechten toe te kennen op basis van al dan niet al gevaccineerd zijn. We’re in this together. We moeten er ook weer samen uit. Iedereen moet geleidelijk vanaf mei weer van meer vrijheid kunnen proeven”, zo tweet de Open Vld-voorzitter.

Quote De dag dat de meest kwetsbaren gevacci­neerd zijn, samenle­ving meteen beginnen openen voor iedereen aub N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover

Ook N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover wijst de denkpiste af. “Privileges voor gevaccineerden of lockdown tot laatste burger spuitje kreeg? Dilemma? Tweedeling? Neen, dag dat meest kwetsbaren (65+ en mensen met onderliggende aandoeningen) gevaccineerd zijn, samenleving meteen beginnen openen voor iedereen aub", schrijft hij op Twitter.