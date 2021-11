Vandenbroucke wil maatregelen “in alle sectoren”

Er liggen momenteel 557 patiënten met Covid-19 op de afdelingen intensieve zorg in onze ziekenhuizen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag verklaard in de Kamer. Op diezelfde afdelingen zijn 169 bedden niet beschikbaar wegens personeelsuitval. De cijfers zijn voor de minister aanleiding om woensdag tijdens het Overlegcomité "in alle sectoren" maatregelen te nemen.

"Het gaat zeer snel", benadrukte minister Vandenbroucke op basis van voorlopige cijfers die de evolutie weergeeft in de Belgische ziekenhuizen. Tussen 11 uur maandag en 11 uur dinsdag werden 287 nieuwe patiënten met corona opgenomen. Daardoor staat de teller van de coronapatiënten op bijna 2.700 in de hospitalen, van wie er 557 op de afdelingen intensieve zorg liggen. "Dit is een snelle stijging."

Vandenbroucke voegde er nog aan toe dat 169 bedden op intensieve zorg niet beschikbaar zijn wegens geen personeel. Ook hier is sprake van een snelle toename van de personeelsuitval, bijvoorbeeld omdat de mensen overwerkt zijn, met een burn-out kampen of besmet zijn met corona. Op alle verpleegeenheden samen zijn 2.121 bedden gesloten. "De verhalen die ons uit de ziekenhuizen bereiken zijn zeer alarmerend", onderstreepte de minister.

Hij blikte daarbij vooruit naar het Overlegcomité van woensdag. De minister maakte duidelijk dat in alle sectoren maatregelen zullen moeten worden genomen, en strenge maatregelen, met een strenge handhaving.

Verplichte vaccinatie?

Welke ingrepen nodig zijn, voegde hij er niet aan toe. Eerder sprak Vandenbroucke zich al uit voor een verplichte vaccinatie van de bevolking. Bij de bespreking van zijn beleidsnota citeerde de minister enkele cijfers om het belang van vaccinatie toe te lichten. Gevaccineerden hebben veel minder kans besmet te raken dan wie geen prik in de arm kreeg. De kans dat je in het ziekenhuis belandt is voor niet-gevaccineerden zeven tot acht keer groter, en het risico op een opname op intensieve zorg ligt liefst elf keer hoger, aldus de minister.

Quote Zonder vaccin was alles vandaag potdicht en zaten we in complete lockdown. Frank Vandenbroucke

"Zonder vaccinatie zouden we vandaag een regelrechte menselijke ramp beleven", aldus Vandenbroucke. "Zonder vaccin zouden we in heel België taferelen zien die erger zijn dan in Bergamo bij het uitbreken van de crisis (...) Zonder vaccin was alles vandaag potdicht en zaten we in complete lockdown."

Komt daar nog bij dat de dominante deltavariant zo besmettelijk is dat hij ook flink kan rondgaan in een bevolking die voor het overgrote deel gevaccineerd is, en waardoor ook gevaccineerde mensen in het ziekenhuis of op de afdeling intensieve zorg terechtkomen. "Daarom moeten we én zoveel mogelijk vaccineren én tegelijkertijd maatregelen nemen", luidde het.

