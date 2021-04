Vandenbroucke wil geen ‘vaccinprivileges’, maar stelt zich wel vragen: “Mogen grootouders die gevaccineerd zijn losser omgaan met hun kleinkinderen, of niet?”

Vandenbroucke zag recent bepaalde richtlijnen in de VS aangepast worden in het licht van de coronavaccinaties. In dat verband heeft hij nu een nieuw ­advies gevraagd aan de corona­-experts in ons land. Hij vroeg aan het coronacommissariaat om de komende dagen de verhouding tussen de vaccinatiecampagne, de teststrategie en ethische aspecten te bespreken.

Privileges?

De minister benadrukt dat hij daarbij niet denkt aan bepaalde ‘privileges’ voor mensen die al gevaccineerd zijn, terwijl het voor een hele grote groep nog even wachten is. “We willen geen privileges geven aan bepaalde mensen, als niet iedereen die in hun situatie is de kans had om zich te laten vaccineren”, zegt Vandenbroucke.

“We moeten wel nadenken over wat het betekent dat steeds meer mensen gevaccineerd zullen zijn”, legt hij uit. “De grote winst is voor de hele samenleving: bijvoorbeeld, als de kwetsbare groep in de samenleving, ouderen en mensen met bepaalde ziektes, gevaccineerd zijn, dan wordt er ook al meer mogelijk voor de andere mensen, dus voor de hele samenleving. Daarbij is het ‘samen uit, samen thuis’: de winst is voor iedereen.”

‘Moeilijke vragen’

“Maar er zijn ook vragen op het individuele vlak”, zo vervolgt hij. “Als alle 65-plussers de kans hadden om zich te laten vaccineren, mogen grootouders die gevaccineerd zijn dan wat losser omgaan met hun kleinkinderen, of niet? Dat is een belangrijke vraag. Of, als al het zorgpersoneel de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, betekent dat dan iets voor de manier waarop stervensbegeleiding gebeurt door een palliatief team waarvan alle medewerkers gevaccineerd zijn? Moeten deze mensen zich blijven afschermen met maskers en andere beveiligingsmiddelen, wanneer ze met de stervende en zijn familie omgaan?”

Quote Het antwoord stelt ook kwesties van rechtvaar­dig­heid en draagvlak.

“Dit zijn moeilijke vragen”, klinkt het op het kabinet van de minister. “Het antwoord moet gebaseerd zijn in het evoluerende medische inzicht over de impact van de vaccinaties en over de ziekte, maar stelt ook kwesties van rechtvaardigheid en draagvlak. Op vraag van de federale regering heeft minister Vandenbroucke deze kwesties voorgelegd aan het corona-commissariaat.”

“Dankzij de vaccinatie zullen er zeker versoepelingen ­mogelijk zijn, in combinatie met het testbeleid”, zei microbioloog Herman Goossens gisteren nog over de kwestie aan VTM NIEUWS. “Maar op dit moment circuleert er nog te veel ­virus”, liet hij optekenen.

Iedereen

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) was eerder op de dag alvast niet te spreken over een denkpiste van versoepelingen in de situatie van vandaag. “Ik ben een tegenstander van vaccinprivileges. We zitten samen in de coronacrisis. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk vaccineren. Maar het kan niet dat de ene meer rechten heeft dan de andere”, zei Dalle op Radio 1.

Volgens de minister zou dat vooral “onrechtvaardig” zijn tegenover de jongeren die achteraan het vaccinatieschema komen. “Ik kan niet toestaan dat er minder rechten zijn voor wie achteraan de lijst staat. De regels moeten kunnen versoepelen voor iedereen”, aldus Dalle.

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert toonde zich geen voorstander van ‘vaccinprivileges’. “Terwijl iedereen geduldig op vaccinatie wacht, is het geen goed idee rechten toe te kennen op basis van al dan niet al gevaccineerd zijn. We’re in this together. We moeten er ook weer samen uit. Iedereen moet geleidelijk vanaf mei weer van meer vrijheid kunnen proeven”, zo tweette hij.

Ook N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover wees de piste af. “Privileges voor gevaccineerden of lockdown tot laatste burger spuitje kreeg? Dilemma? Tweedeling? Neen, dag dat meest kwetsbaren (65+ en mensen met onderliggende aandoeningen) gevaccineerd zijn, samenleving meteen beginnen openen voor iedereen aub", schreef hij op Twitter.