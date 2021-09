Vandenbroucke wil erkenning Covid als beroepsziekte fors uitbreiden

Erkenning van Covid-19 als beroeps­ziek­te uitgebreid naar cruciale sectoren

7 juni Werknemers die tijdens de lockdown in een cruciale sector of essentiële dienst werkten en het coronavirus opliepen, kunnen die ziekte laten erkennen als beroepsziekte. Eerder was Covid-19 al erkend als beroepsziekte voor werknemers actief in de gezondheidszorg. Maar die erkenning is nu uitgebreid, melden ministers van Sociale Zaken Maggie De Block, van Ambtenarenzaken David Clarinval en van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.