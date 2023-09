Vandenbroucke wil dat artsen exacte hoeveelheid antibiotica voorschrijven

Nieuwe kleine stijging in aantal coronavi­rus­deel­tjes in rioolwater

In het rioolwater in en rond Leuven is een kleine stijging van het aantal coronavirusdeeltjes opgemerkt. Dat meldt Elke Wollants, lab manager van het Rega Instituut in Leuven. De stijging is er sinds begin augustus, maar het aantal teruggevonden deeltjes ligt nog steeds erg laag in vergelijking met afgelopen winter.