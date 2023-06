Vandenbroucke wil af van ziektebriefje voor minder dan vier dagen: “Artsen hebben zo meer tijd voor patiënten met ernstige problemen”

Drie Vlamingen vertellen over moeilijke zoektocht naar huisarts: “Niemand wil mij zien. Ik weet niet wat er zal gebeuren als ik iets levensbe­drei­gends mankeer”

Een catastrofe. Zo omschrijft Linda Hennebel (64) haar vergeefse zoektocht naar een huisarts die in de buurt woont. Als ze toch op doktersbezoek moet, legt ze maar liefst 420 kilometer af. Dat is de afstand heen en terug. Linda is niet de enige. Er zijn heel wat Vlamingen die geen huisarts meer vinden, soms al jarenlang niet. Drie van hen getuigen. “Het is hallucinant. Overal bots je op een patiëntenstop.”