Vandenbroucke: “We moeten veel voorzichtiger worden in ons dagelijks leven”

HLN ONDERZOEK: de complete reconstruc­tie van fatale nacht in politiecel

7:28 Het is exact twee jaar geleden dat Jim Cooreman (36) midden in de nacht een telefoontje pleegde naar de hulpdiensten. Enkele uren later lag hij dood in een politiecel. VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws kregen de camerabeelden vanuit die cel in handen, alsook verhoren en verslagen vanuit het dossier. Het leverde een unieke inkijk op in de zaak-Cooreman: het was een nacht vol tegenstrijdigheden en twijfelachtige beslissingen van de politieagenten. “Dit doe je zelfs niet met een beest”, zegt zijn vader over de gebeurtenissen. Bekijk hier de reconstructie van die fatale nacht.