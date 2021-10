Vandenbroucke: “We moeten ons schrap zetten voor vierde golf”

“We staan aan het begin van een vierde besmettingsgolf”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in VTM NIEUWS. “We moeten ons allemaal schrap zetten.” Daarom is het zo belangrijk om te blijven testen wanneer er een risico is op een coronabesmetting, klinkt het. Om huisartsen niet te overweldigen, wordt een nieuwe tool gelanceerd waarmee mensen zelf kunnen kijken of een coronatest aangewezen is.

Wie ziek is en twijfelt of hij naar de huisarts moet voor een coronatest, zal binnenkort gebruik kunnen maken van een nieuwe tool waarmee je indien nodig een code ontvangt om naar een testcentrum te gaan. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Gezondheid vandaag beslist.

De verschillende ministers van volksgezondheid komen daarmee tegemoet aan de ongerustheid die bij huisartsen was ontstaan. Nu het seizoen van de verkoudheden is aangebroken, vreesden zij voor een overbelasting, indien ze bij iedereen met symptomen ook een coronatest zouden moeten afnemen.

Iemand die ziek is, zou via de tool - die nog verder wordt ontwikkeld - zijn symptomen kunnen invoeren, waarop dan wordt uitgemaakt of een coronatest nodig is. Indien dat het geval is, ontvangt hij een testcode waarmee hij naar een testcentrum kan.

Goed blijven testen blijft belangrijk, verklaart minister Vandenbroucke in VTM NIEUWS. “We gaan ons schrap moeten zetten tegen deze vierde golf”, klinkt het. “Dat betekent niet dat we hetzelfde moeten doen als bij de vorige golven, maar wél dat we alles moeten gebruiken wat we in huis hebben om deze epidemie te bestrijden. Dat betekent onder meer: blijven testen.”

Derde prik

Experts buigen zich ook over het heil van een derde coronaprik. “Als dat nodig is, dan zullen we dat doen”, zegt Vandenbroucke, die zegt te wachten op het wetenschappelijk advies dat begin november verwacht wordt. “Een derde prik voor zorgpersoneel zit er wellicht wel aan te komen, maar ook daarvoor wachten we op het advies.”

Vandaag werd ook bericht dat bepaalde experts zich zorgen maken over de bescherming van het Janssen-vaccin, waarvan slechts één dosis wordt toegediend. In Duitsland worden mensen die dat vaccin kregen een tweede prik met Pfizer of Moderna aangeboden. Voorlopig zijn er geen concrete plannen om hetzelfde te doen in België, aldus de minister. “Er zijn landen die veel vroeger met dat Janssen-vaccin begonnen zijn en die zien dat die werking vermindert, wat niet heel verrassend is. We houden dat in het oog: als men besluit dat die mensen een tweede prik moeten krijgen, dan zullen we dat doen.”

Volledig scherm Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid. © VTM NIEUWS