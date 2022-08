Vandenbroucke (Vooruit) stelt eisen voor overlegcomité van vandaag: “Banken moeten mensen helpen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen”

Overlegco­mité komt “op korte termijn” samen om energiecri­sis te bespreken na vraag van Voor­uit-voorzitter Conner Rousseau

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil dat er een Overlegcomité over de energieprijzen komt, zo zei hij zaterdagavond bij VTM NIEUWS. Ook premier Alexander De Croo is voorstander van dat idee. Sterker nog, De Croo zal het Overlegcomité “op korte termijn” bijeenroepen, zo is bevestigd aan HLN. Eerder op de dag was er binnen de regering discussie over het langer openhouden van de oudere kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Zo verscheen vanochtend een open brief van het personeel van de Belgische kerncentrales, gericht aan de regering.

28 augustus