Vandenbroucke: “Volgende week vrijdag kunnen we mogelijk naar code oranje”

“Met de coronabarometer hebben we een stappenplan om veilig te versoepelen. We kijken om te beginnen naar het aantal opnames op intensieve zorg: dat aantal wijst al naar code oranje. Ten tweede kijken we naar de ziekenhuisopnames vanwege Covid-19: daar zitten we nog zwaar in het rood, maar we verwachten dat ook dat sterk gaat verbeteren. We gaan ervan uit dat we in de tweede helft van februari ook daar in oranje of dicht bij oranje zullen zitten”, aldus Vandenbroucke.